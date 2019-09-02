Peşmerge Bakanı’ndan DAİŞ uyarısı

K24 - ERBİL

Kürdistan Bölgesi Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, terör örgütü DAİŞ’in son dönemdeki saldırılarına karşı uyarıda bulunarak, DAİŞ’le mücadele için Uluslararası Koalisyon bileşenleriyle Peşmerge arasındaki koordinasyonun artırılması gerektiğini söyledi.

Başkent Erbil’de Uluslararası Koalisyon yetkilileriyle bir araya gelen Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, “Bölgenin istikrarının korunması için terörle mücadele hepimizin görevidir. Bunun için de Uluslararası Koalisyon ile koordinasyonun artırılması lazım” dedi.

Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Cemal Eminki’nin de katıldığı toplantıda, DAİŞ’in son terör saldırılarıyla ilgili raporlar Peşmerge Bakanı’na sunuldu.

Son iki haftada yaşanan terör saldırılarıyla ilgili raporların okunmasının ardından gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, “DAİŞ teröristlerinin farklı bölgelerde harekete geçme tehlikesi söz konusu. Terörle mücadele için ortak bir plan ve programımız olmalı” ifadelerini kullandı.

Peşmerge Bakanı, Erbil ile Bağdat arasındaki diyaloglar neticesinde sorunların çözüme kavuşmasıyla Kürdistan idaresi altında olmayan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulacağının altını çizdi.