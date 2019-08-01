Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı: Enfal, Baas tarihindeki kara bir gün

HABER MERKEZİ

Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Hasan Kabi, Enfal katliamının başladığı günün Baas rejimi tarihindeki kara bir gün olduğunu söyledi.

Enfal katliamının başlangıcının yıldönümü dolayısıyla yayınladığı açıklamada, “Enfal felaketi, Baas rejiminin bu ülkenin asli unsuru olan Kürt halkına karşı işlediği tarihi bir suçtu” dedi.

Enfal’in Baas tarihindeki kara bir gün olduğunu kaydeden Kabi, söz konusu katliamın en büyük katliamlardan biri olduğunu belirtti.

Kabi, Enfal kurbanlarının yakınlarının acılarını paylaştığını ifade etti.

ENFAL KATLİAMI

Güney Kürdistan’da Enfal (soykırım) süreci 1983 Temmuz’unun sonunda 8 bin Barzani erkeğinin katledilmesiyle başladı.

Baas rejimi Barzani aşiretinden 10 ile 85 yaş arası 8 bin erkeği aynı gün evlerinden alıp Irak’ın güneyindeki Musenna kentine götürerek katletti. Bu olay tarihe “Kürt Enfali”nin ilk aşaması olarak geçti.

Söz konusu katliamdan sonra Baas rejimi, 8 aşamada Germiyan’dan Behdinan bölgesine kadar yaklaşık 182 bin Kürt’ü katletti.

Ayrıca 1975'ten sonra binlerce Kürt, Irak'ın güneyindeki çöllere sürgün edildi. Burada da çocuk, yaşlı ve kadın binlerce Kürt açlık ve hastalıktan şehit düştü.

Katliamla beraber binlerce Kürt yerlerinden edildi, Irak’ın güneyindeki bölgelere sürüldü. Mal ve mülklerine el konulan Kürtlerin tarlaları ateşe verildi.

Enfal’den önce Baas rejimi 1970 yılında Barzan bölgesindeki vatandaşları Irak’ın güneyine sürgün etmişti.

1978 yılında Barzanilerin bir bölümü Güney Kürdistan’ın Diyana, Herir, Bahırke ve Goreto bölgelerine yerleştirilirken, 1980’in başında da Kuds ve Kuştepe bölgelerine yerleştirildi. Barzaniler, söz konusu bölgelerde baskı ve zulüm altında yaşamak zorunda bırakıldı.

Güney Kürdistan’daki 1991 Ayaklanması (Raperin) sonrasında, Bağdat Hükümeti Barzanilerin akıbeti konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, dönemin Baas lideri Saddam Hüseyin’e ait belgelerde “Onları cehenneme gönderdik” ifadelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Katliamın üzerinden 36 yıl geçti. Baas rejiminin devrilmesinin ardından Barzanilere ait bazı toplu mezarların ortaya çıkmasıyla şehitlerin cenazelerinin kalıntıları Güney Kürdistan’a getirildi.

Halen çok sayıda Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.