Şam’dan güvenli bölge devriyesine tepki

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Suriye rejimi, Türkiye ve ABD güçlerinin Rojava’da başlattıkları ortak kara devriyesini kınadı.

Şam yönetiminden yapılan açıklamada, “Suriye'nin kuzeydoğu sınır şeridindeki devriyelerin ülkenin egemenliğinin açık ihlali” olduğu savunuldu.

Esad rejiminin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Şam yönetiminin, YPG güçlerini ülkeyi bölme girişimi olarak değerlendirdiğine atıfta bulunularak, söz konusu adımın aynı zamanda Suriye'nin “toprak bütünlüğünü” ihlal ettiği ifade edildi.

ABD ve Türk askeri unsurları, Rojava’da Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi birinci safha uygulamaları kapsamında bugün ilk ortak kara devriyesi gerçekleştirdi.