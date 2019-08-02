El Kaide’den askerlere saldırı: 19 ölü

HABER MERKEZİ
El Kaide mensuplarının Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.
Yemenli yetkililer, El Kaide tarafından ülkenin güneyinde gerçekleştirilen saldırıda en az 19 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Öte yandan dün de İran’ın desteklediği Husiler, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında füze ve drone'larla çifte saldırı gerçekleştirmişti.
Saldırıda 25 kişi hayatını kaybetmişti.
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