Samanyolu galaksisinin ‘gerçek’ şeklinin farklı olduğu belirtildi

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Varşova Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, Samanyolu galaksisinin şeklini tespit etmeyi başardı.

Polonya'da bulunan Varşova Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, 6 yıllık bir çalışmanın ardından içerisinde bulunduğumuz galaksinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gözlemledi.

Bilim insanları, galaksinin nasıl bir şekle sahip olduğunu diğer galaksilerin şekil varsayımları ve yaptıkları gözlemlere dayanarak ortaya çıkardı. Buna göre Dünya'nın da içerisinde bulunduğu Samanyolu galaksisi, eğimli bir yapıya sahip.

Bilim insanları, "Sefeid Yıldızları" olarak bilinen bir yıldız türünü inceledi. Sefeid yıldızları, fazlasıyla değişken bir yapıya sahip ve bu sayede sürekli olarak büzüşüp genleşiyor. Bu da onların parlaklığını değiştiriyor. Parlaklıkların değişken dalga boylarının kullanılarak yıldızın periyodunun belirlenmesi yıldızların gezegenimize olan mesafesini belirliyor.

Araştırmanın lideri olan Dorota Skowron, konuyla ilgili olarak, bu yıldızlara olan uzaklığı yüzde 5'lik ata payıyla ölçülebildiğini ve araştırmaların temelinde de yattığını söyledi.

Üstelik Skowron'a göre bu parlaklık değişkenleri, bilim insanlarının varsayımları üzerinden değil, gözle görülebilir parlaklık farkından kaynaklanıyor. (Kaynak: Techcrunch, Webtekno)