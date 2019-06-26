Abdulmehdi, Kerkük’e inceleme heyeti gönderiyor

K24 - KERKÜK

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin önümüzdeki günlerde Kerkük’e bir komisyon heyeti gönderip il bütçesinin nasıl harcandığını inceleteceği belirtildi.

Bağdat’tan Kerkük’e gelecek heyetin Kerkük İl Meclisi’ndeki gruplarla da görüşmelerde bulunacağı kaydedildi.

K24’e konuşan Kerkük İl Meclisi kaynakları, Kerkük’e Irak Planlama Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı gibi bazı bakanlık yetkililerinden oluşan heyetin gelip, bütçeyle ilgili incelemelerde bulunacağını bildirdi.

Kerkük İl Meclisi’ndeki Arap grubu ise, bütçe konusunun siyasileştirildiğini ve il bütçesinin incelenmesinin doğru olmadığını savunuyor.

Kısa bir süre önce, gazeteci Arif Qurbani, Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi hakkında il bütçesini kötü kullanmak ve yolsuzluk suçlamalarıyla mahkeme tarafından gözaltı kararı çıkarıldığını söylemişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Arif Qurbani, il bütçesindeki harcamalarda yaşanan sorunlardan dolayı Kerkük Mahkemesi’nin atanmış vali Rakan Cuburi hakkında gözaltı kararı çıkardığını belirtmişti.

Cuburi’nin yolsuzlukla suçlandığını kaydeden Qurbani, Kerkük’ün atanmış valisinin suçlandığı yolsuzluklarla ilgili bazı belgeleri de paylaşmıştı.