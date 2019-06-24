BASIN ÖZETİ – 24 Haziran 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Halkın zaferi
Seçimin anlamı
Demokrasi zaferi yazıldı
Sevinç sokaklara taştı
Her kesimden destek
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Fark 13 binden 800 bine çıktı
Sandıkta deprem
Kavgasız öfkesiz yeni sayfa
İktidara ciddi bir uyarı
35 yıllık rekoru kırdı
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Halk tokadı
Savaştan kaçtılar iş cinayetinde öldüler
Gezi davası bugün
AKP tüm ilçelerde oy kaybetti
HDP: Demokratik anayasa yapalım
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
İstanbul seçimini yaptı
Uyum içinde çalışmaya hazırım
İlçelerde seçim sonucu
15 milyon için hayırlı olsun
Milli iradae tecelli etti
İstanbul kırmızıya büründü
Yolun sonu göründü
Yeni bir başlangıç için birlikte kolları sıvıyoruz
Hep birlikte başardık
Parklarda sokaklarda kutlandı
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