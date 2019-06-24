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BASIN ÖZETİ – 24 Haziran 2019

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BASIN ÖZETİ – 24 Haziran 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Halkın zaferi

Seçimin anlamı 

Demokrasi zaferi yazıldı 

Sevinç sokaklara taştı 

Her kesimden destek 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Fark 13 binden 800 bine çıktı 

Sandıkta deprem 

Kavgasız öfkesiz yeni sayfa 

İktidara ciddi bir uyarı 

35 yıllık rekoru kırdı

 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Halk tokadı 

Savaştan kaçtılar iş cinayetinde öldüler 

Gezi davası bugün 

AKP tüm ilçelerde oy kaybetti 

HDP: Demokratik anayasa yapalım 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

İstanbul seçimini yaptı 

Uyum içinde çalışmaya hazırım 

İlçelerde seçim sonucu 

15 milyon için hayırlı olsun 

Milli iradae tecelli etti 


İstanbul kırmızıya büründü 

Yolun sonu göründü 

Yeni bir başlangıç için birlikte kolları sıvıyoruz 

Hep birlikte başardık 

Parklarda sokaklarda kutlandı 

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