Goran’dan KDP’ye kutlama mesajı

K24 - ERBİL

Değişim Hareketi (Goran), Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 73’üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

KDP’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Goran, “Ulusal kazanımların elde edilmesi, huzurun yerleşmesi, hakiki birlik ve Kürdistan’ın iç karışıklıktan uzak tutulması noktasında her zaman başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

KDP ve diğer tüm partilerin yolsuzlukla mücadele konusunda Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, parlamento, hükümet ve sivil toplum kuruluşlarına destek verilmesinin umulduğu belirtilen mesajda, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının hukukunun öncelendiği bir yönetim vurgusu yapıldı.

Mesajda, Kerkük sorunu başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi’nin tüm anayasal haklarıyla ilgili yaşanan sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altı çizildi.