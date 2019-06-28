Haydar Şeşo: PKK yüzlerce gencin ölümünden sorumlu

K24 - ŞENGAL
Haydar Şeşo, Kürdistan Bölgesi’nde ve Batı Kürdista’da (Rojava) yüzlerce Kürt gencinin PKK’nin yanlış politikasından dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti.
K24’e konuşan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo, Türkiye’nin son zamanlarda Kandil’e yönelik yaptığı hava saldırılarını değerlendirdi.
Ezidxan Komutanı, “Güney ve Batı Kürdistan’da yüzlerce Kürt genci PKK’nin yanlış politikasının kurbanı oldu” diye konuştu.
Şeşo, Türkiye'nin PKK’yi gerekçe göstererek Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda sivillerin hedef olmasından Bağdat hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.
Şeşo, “Bağdat yönetimi isterse Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi’nde gerçekleştirdiği saldırıları durdurabilir” dedi.
Son zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kandil’e ve çevresine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
Yapılan saldırılarda sivil yerleşim alanları da bombalanıyor.
Dün TSK savaş uçaklarının Kandil’de gerçekleştirdiği bombardımanda 4 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.
Öte yandan, sabah saatlerinde TSK’ya ait savaş uçaklarının Sidekan ilçesinin Biradost bölgesini bombalaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği, bir sivilin de yaralandığı bildirildi.
2018 Mart ayından bu yana TSK, PKK’nin bölgede konuşlandığı gerekçesiyle, Kürdistan Bölgesi sınırını 20 kilometre geçerek Biradost bölgesine aralıklarla bombardıman düzenliyor.
Söz konusu bombardımanlar sonucu bölgede 200’e yakın köy 25 yıldır boşaltılmış durumda.
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