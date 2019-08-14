Fransa'dan Hong Kong'da taraflara diyalog çağrısı

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hong Kong'da Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı protestolara ilişkin taraflar arasında diyalog mekanizmalarının yeniden kurulması çağrısında bulundu.

Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'daki gösterilerin giderek daha da artan gergin iklimde devam ettiğini belirterek, "Tüm tarafları ve özellikle de Hong Kong’daki yetkilileri, bu krize barışçıl bir çözüm bulmak ve artan şiddete son vermek için yeniden diyalog kurmaya çağırıyorum" ifadesini kullandı.

Fransa'nın durumu yakından izlediğini kaydeden Le Drian, Hong Kong'daki kanunların ve "tek ülke, iki sistem" politikasının, Hong Kong halkı ve onların refahı için elzem olan hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile yargının özerkliği gibi konuları garanti altına aldığını bildirdi.

Le Drian, Fransa'nın bu ilkelere tam olarak uymaya derinden bağlı olduğunu vurguladı.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.