Kürdistan Bölgesi heyeti BM Genel Kurulu’nda

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Kürdistan Bölgesi heyeti, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurulu Görüşmeleri’nde yer alacak.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Temsilcisi Sefin Dizayi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısına katılacak.

K24’e konuşan Dış İlişkiler Ofisi Protokol Müdürü Helgurd Saleyi, “Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Temsilcisi Sefin Dizayi Federal Irak heyeti içinde 74’üncü Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılacak” dedi.

Dizayi’nin farklı ülke ve kuruluşların temsilcileriyle görüşmeler yapacağı öğrenildi.

BM 74’üncü Genel Kurul Görüşmeleri, dünya liderlerini 24 Eylül'de New York'ta bir araya getirecek.

Tüm dünyadan 193 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarıyla temsilcilerine ev sahipliği yapacak BM zirvesinde Kürdistan Bölgesi heyeti de katılıyor.

Her yıl eylülde BM Genel Merkezi'nde bir araya gelen ve küresel sorunlara çözüm arayan dünya liderlerinin gündeminde bu yıl, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim ile iklim değişikliği öne çıkacak.