Diyarbakır’da bin dönüm ekin küle döndü

HABER MERKEZİ
Diyarbakır'da bin dönümlük buğday ve mercimek ekili tarlada yangın çıktı.
Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Stadyumu mevkiinde buğday ve mercimek ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangının, çevredekilerin yardımıyla 2 saat içerisinde kontrol altına alındığı belirtildi.
Yangında yaklaşık bin dönüm ekili ve yüzlerce dönüm anızın bulunduğu alan küle döndü.
Dün de Elazığ'da, buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü. (Kaynak: Ajanslar)
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