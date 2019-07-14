Maliki’den Başbakan’a teşekkür mesajı

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Irak eski Başbakanı ve Irak İslami Dava Partisi Genel Sekreteri Nuri el-Maliki, Başbakan Mesrur Barzani’ye hitaben teşekkür mesajı yayınladı.

Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki, İslami Dava Partisi’nin 7’nci kongresinde yeniden genel sekreterliğe seçilmesi dolayısıyla kendisini tebrik eden Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye hitaben teşekkür mesajı yayınladı.

Mesrur Barzani’nin kutlama mesajında yer alan iyi temenniler için teşekkür eden Maliki, Dava Partisi’nin Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlenmesini desteklediğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, Irak İslami Dava Partisi’nin gerçekleştirdiği kongrede yeniden genel sekreterliğe seçilen Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki’ye kutlama mesajı göndermişti.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından yayınlanan mesajda, Maliki’nin yeniden genel sekreterliğe seçilmesinin Kürdistan Bölgesi’yle olumlu ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olması temennisine yer verilmişti.

Dava Partisi’nin Erbil ile Bağdat arasında gelişen ilişkilerde olumlu bir rol üstlenmesini beklediklerini kaydeden Başbakan, partinin yeni döneminin Irak’ın kalkınmasına vesile olmasını ifade etmişti.