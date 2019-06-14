Çavuşoğlu: S-400’ü aldık

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Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz S-400'ü aldık" dedi.

Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri konusunda geri adım atmayacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz S-400'ü aldık. Başka bir şeyi yok bunun. Aldık. Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz. Anlaşmayı iptal etmemiz mümkün değil, sonucu ne olursa olsun” diye konuştu.

ABD’nin Patriotlar için garanti vermediğini ifade eden Çavuşoğlu, “ABD, Patriotlar için garanti veremiyor. Fransızlar kendi hava savunma sistemleri için teklifte bulundu. Ancak S-400'leri aldık. S-400'ler konusunda kararlıyız, geri adım atmayacağız. Türkiye'nin menfaati için bu adımı atmak durumundayız” dedi.

ABD’nin bu yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğini de söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“ABD'nin bu yaklaşımından Avrupalı ortakları da çok rahatsız. ABD bu hakkı nereden bulunuyor? ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizim de atacağımız adımlar var. Bizim en ihtiyaç duyduğumuz dönemde Türkiye'den Patriot bataryaları geri çekildi. Bize saldırı olursa NATO'nun koruma kapasitesi yok.”

Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

“Bugün siyasi adımları konuşuyorsak bu Astana süreci sonucunda olmuştur. Diğer taraftan İdlib ve Suriye genelinde ise rejimin garantörü ise Rusya ve İran. Bu nedenle "Rejime söz geçiremiyoruz" diye bir şeyi kabul etmiyoruz. İdlib'deki terörist grupları rejim oraya getirdi. Dünkü atışlarda 3 askerimiz hafif bir şekilde etkilendi. Rusya'ya gerekli mesajları verdik. Ateşkes için Rusya ile çalışıyoruz. Normal şartlarda Cenevre'deki toplantıya çok yakınız.”

Öte yandan, Umman Körfezi’nde iki tankere yapılan saldırıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, söz konusu saldırıları “endişe verici” bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Biz kimseyi korumuyoruz ama birkaç saati içerisinde suçlunun gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Ciddi bir incelemenin yapılması gerekiyor. İran'a yönelik yaptırımları doğru bulmadığımızı söyledik. İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İran'la INTEX gibi bir mekanizma kurdu. Biz de buna mı dahil olacağız yoksa özel bir anlaşmamı oluşturacağız göreceğiz. Biz İran'la asırlardır komşuyuz. Biz birçok konuda ticaretimizi devam ettiriyoruz.”