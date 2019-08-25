Merkel: Herkes İran konusunda hemfikir

HABER MERKEZİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 ülkelerinin, İran ile ilgili görüşmelerine ilişkin, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikirdi ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesinde ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran konusunda iyi ve yapıcı görüşmeler yapıldığını ifade eden Merkel, "Herkes İran'ın nükleer silahlanmaması hususunda hemfikir ve herkes bunun müzakere edilmiş bir çözümle olmasını istiyor" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuşan Merkel, zirvedeki görüşmede, gerilimin daha fazla artmaması ve nükleer anlaşmayla ilgili yeniden müzakerelere dönülüp dönülmemesi konularının üzerinde durulduğunu kaydetti.

RUSYA’NIN G7 FORMATINA DÖNMESİ

Zirvede Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı da ele aldıklarını aktaran Merkel, bu konuda ortak ve farklı görüşlerin dile getirildiğini belirtti.

Rusya'nın yeniden G7 formatına katılmasını konuşmak için Minsk sürecinde ilerleme sağlanması gerektiğini vurgulayan Merkel, Minsk süreciyle ilgili Almanya ve Fransa'nın yakında Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının katılacağı bir zirve düzenleyeceğini, bu zirvenin Paris'te yapılacağını belirtti.

Merkel, iyi niyetli olunduğunda bu konuda ilerleme sağlama imkanının bulunduğuna dikkati çekti.

SİSİ İLE LİBYA'YI GÖRÜŞTÜ

Merkel, zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Libya ile ilgili görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, vekalet savaşlarına girilmemesi ve bölgede etkisi olan tüm ülkelerin müzakere masasında toplanması gerektiğini söyledi.

AMAZON ORMANLARINDAKİ YANGIN

Amazonlardaki yangınlarla ilgili başta Brezilya olmak üzere durumdan etkilenen ülkelerle görüşeceğini ifade eden Merkel, "Dünyamızın akciğeri yanıyor. Bu nedenle ortak çözümler bulmak gerekiyor" dedi.

Bu yangınların küresel bir sorun olduğunu belirten Merkel, bundan etkilenen ülkelere bölgeyi yeniden ağaçlandırmaları için destek olmak istediklerini ifade etti.