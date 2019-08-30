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BASIN ÖZETİ – 30 Ağustos 2019

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BASIN ÖZETİ – 30 Ağustos 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Cemaati anlatacak mı?

Memur ol, doktor olma!

İdlib'te sona doğru!

Başkanlar kollarını sıvadı 

'Devlet eliyle bilgi kirliliği 


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Sahada düşman salonda ortak 

Erken kalkıyorum ama hep dinçim çünkü 'gen'im öyle 

Zam masasında 'hakem'e isyan 

Turist sayısı arttı gelir azaldı 

Adım adım cinayet 


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

'Danışıklı dövüşe karşı birleşelim'

Öğrencisinin harçlığına müdürden haciz!

Halka kapatılıp sermayeye açılıyor 

'Kaybedenler ceza alana kadar vazgeçmeyeceğiz'

'Zorluklar demokratik siyasetle çözülecek'

 


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

5 bin kişiyi işten çıkardı 

Cesaret abidesi cambaz 

HDP'ye teselli ziyareti 

45 yıl sonra Maraş'a girildi 

İhracatta 17 ülke 5 sektör 


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Bereket değil felaket 

S-400 krizinde gerilim 

İstanbul'da 24 saat ulaşım dönemi 

500 gündür direniyorlar 

Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor 

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