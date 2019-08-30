BASIN ÖZETİ – 30 Ağustos 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Cemaati anlatacak mı?
Memur ol, doktor olma!
İdlib'te sona doğru!
Başkanlar kollarını sıvadı
'Devlet eliyle bilgi kirliliği
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Sahada düşman salonda ortak
Erken kalkıyorum ama hep dinçim çünkü 'gen'im öyle
Zam masasında 'hakem'e isyan
Turist sayısı arttı gelir azaldı
Adım adım cinayet
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
'Danışıklı dövüşe karşı birleşelim'
Öğrencisinin harçlığına müdürden haciz!
Halka kapatılıp sermayeye açılıyor
'Kaybedenler ceza alana kadar vazgeçmeyeceğiz'
'Zorluklar demokratik siyasetle çözülecek'
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
5 bin kişiyi işten çıkardı
Cesaret abidesi cambaz
HDP'ye teselli ziyareti
45 yıl sonra Maraş'a girildi
İhracatta 17 ülke 5 sektör
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Bereket değil felaket
S-400 krizinde gerilim
İstanbul'da 24 saat ulaşım dönemi
500 gündür direniyorlar
Eski FARC liderleri yeniden silahlanıyor
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim