Putin ile Modi, S-400’ü görüştü

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin bugünkü görüşme sırasında S-400 teslimi dahil askeri teknik işbirliği konularını değerlendirdiğini belirtti.

Hindistan’ın Rus hava savunma sistemlerine büyük ilgi duyduğunu dile getiren Peskov, olası anlaşmayla ilgili değerlendirmenin olumlu geçtiğini belirterek, “Bu konuda her şey çok olumlu gelişiyor” dedi.

Peskov, Hindistan’ın, ABD’nin baskısıyla ilgili endişelerini dile getirip getirmediği sorusuna, “Önemli olan üçüncü ülkelerle ilişkileri değil aramızdaki ilişkileri değerlendirmek, öncelik budur” yanıtını verdi.