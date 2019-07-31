Başbakan ve Polonyalı yetkiliden ortak yatırım vurgusu

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Maciej Lang, sermaye ve ortak yatırımları görüştü.

Başbakan bugün, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Maciej Lang başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede ekonomiyle ilgili başlıkların ele alındığı, sermaye ve ortak yatırımlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Kürdistan Bölgesi’nin huzur ve istikrarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Lang, bu istikrarın Polonyalı yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu, yakın zamanda bu amaçla bir heyetin ticari görüşmelerde bulunmak üzere Erbil’e geleceğini söyledi.

Lang, içinde bulunduğu ekonomik koşullara rağmen çok sayıda sığınmacıya kucak açan Kürdistan Bölgesi’ne de teşekkür etti.

Başbakan Mesrur Barzani de heyete ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nde yabancı yatırımcılar için iyi fırsatlar olduğunu ve bu amaçla kolaylık sağlandığını ifade etti.