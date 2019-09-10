Başbakan: Nüfus sayımı koz olarak kullanılmamalı

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, Irak’ta 2020’de yapılması planlanan nüfus sayımıyla ilgili bazı şerhlerinin olduğunu ve bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Başbakan bugün, Irak Planlama Bakanı Nuri Sabah Duleymi’yle gerçekleştirdiği görüşmede, Irak’ta yapılacak olan nüfus sayımıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Nüfus sayımının planlama açısından bilgi ve veri toplamada önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Başbakan, “Ancak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin nüfus sayımı mekanizmasıyla ilgili şerhleri var ve bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Nüfus sayımı herhangi bir bileşene karşı siyasi bir koz olarak kullanılmamalı” dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin tecrübesinin başarılı olduğunu vurgulayan Iraklı Bakan Duleymi, Kürdistan Bölgesi’nin başarısının aynı zamanda Irak’ın da başarısı olduğunu ifade etti.

Duleymi, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözülmesi için de bir fırsat olduğunu belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani de Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, sorunların anayasal temelde çözümü için iyi niyet gösterdiğini belirterek, bunun Erbil ile Bağdat arasında yeni bir dönemin başlamasını ve gerçek bir ortaklığın sağlanmasını umduklarını dile getirdi.