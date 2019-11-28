Arnavutluk'ta bir deprem daha

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Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi, Arnavutluk'ta merkez üssü başkent Tiran'ın 42 km batısı olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 11.52'de meydana gelen depremin, yerin 20 km altında oluştuğu belirtildi.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz salı günü Arnavutluk'ta merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.

Depremde şimdiye kadar 30’dan fazla kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var.

IGJEUM ayrıca, 26 Kasım'da saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından en büyüğü 5 olan 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.