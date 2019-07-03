Lavrov’dan K24’e: Kürtler konusunda net konuştuk

K24 - MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Kürtlerin haklarının korunması konusunda net konuştuklarını söyledi.

Lavrov bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da İslam İşbirliği Örgütü Başkanı Yusuf Bin Ahmed El Useymim ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Lavrov, “Kürtlerle Suriye hükümeti arasında doğrudan görüşmelerin olması için talepte bulunduk. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve Suriye’de Kürtlerin haklarının korunması konusunda net konuştuk” dedi.

“Suriye Kürtleri görüşmelerin başlamasını önemli buluyor” diyen Lavrov, “Görüşmeler, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde yapılmalı” ifadesini kullandı.

“KÜRTLERİN HAKLARI GÖZARDI EDİLMEYECEK”

Daha önce de Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Suriye’deki siyasi krizin çözümü için yapılan görüşmelerde Kürtlerin çıkarlarının gözardı edilemeyeceğini söylemişti.

K24’e konuşan Nebenzya, “Kürtler, Suriye toplumunun bir parçası, Suriye’deki durumun normalleşmesi için yapılan görüşmelerde şüphesiz bu halkın çıkarları gözardı edilemez” dedi.

Rusya'nın Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Nebenzya, “Rusya, aynı şekilde Suriye’deki farklı kesimler arasındaki her türlü siyasi ilerlemeyi destekliyor. Kürtler de bunların arasında” ifadelerini kullanmıştı.