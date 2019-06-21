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Endonezya'daki yangında 30 kişi öldü

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Endonezya'daki yangında 30 kişi öldü
Endonezya Yangın Ölü Fabrika

HABER MERKEZİ

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bölge yetkilileri, adadaki Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sambirejo köyünde çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yangın öncesinde fabrikada patlama sesi duyulduğu belirtilirken, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun da olduğu bildirildi.

Fabrikadakilerden şu ana kadar kurtulan olmadığı bilgisini paylaşan yetkililer, cansız bedenlerin tahliye edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)

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