Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı

HABER MERKEZİ
Beyaz Saray, şüpheli paket ihbarı nedeniyle bir süre kapatıldığı bildirildi.
Basın mensuplarının içeri alındığı ve bahçeye ağır silahlı özel güvenlik ekiplerinin geldiği bildirilirken, daha sonra durumun kontrol altına alındığı söylendi.
Güvenlik güçlerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir kişinin çantasını Beyaz Saray'ın parmaklıklarının önüne atıp içeriye girmeye çalıştığı ancak durumun kontrol altına alınarak şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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