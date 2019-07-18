Urfa’da gösteri yasağı

HABER MERKEZİ

Urfa’da kent genelinde toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinliklerin 25 Temmuz'a kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, 18 Temmuz 2019 saat: 08.00 ile 25 Temmuz 2019 saat: 23.59'a kadar il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.”