İsveç'te Viking gemi mezarı bulundu

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İsveç’te ortaya çıkartılan sağlam Viking gemi mezarında bir adamın, bir atın ve bir köpeğin kalıntıları bulundu.

Arkeologlara göre bulunan mezarlardan biri oldukça sağlamdı ve bir adamın, bir atın ve bir köpeğin kalıntılarını içeriyordu. Mezarın içinde bir kılıç, mızrak, kalkan ve süslü bir tarak da ortaya çıkarıldı.

Mezarlar geçtiğimiz sonbaharda, tarihi Uppsala kenti yakınlarındaki bir evin kazılması sırasında keşfedildi, ancak yeni kazıldı.

Gemi mezarları, Demir Çağı’nda Viking Dönemi’nde yaygın bir gelenekti. Ancak en son yapılan bu keşiflerden önce, İsveç’te bugüne kadar yalnızca 10 civarında gemi mezarı bulunabildi.

Arkeolog Anton Seiler, “Bu eşsiz bir kazı, Eski Uppsala’da böyle bir mezar türü en son neredeyse 50 yıl önce bulundu” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu şekilde sadece küçük bir grup insan gömülüyordu. Genelde gemi mezarları çok nadir olduğu için, bunların toplumda seçkin insanlar olduklarını düşünebiliriz.”

Seiler ayrıca, gemi mezarlarının nadiren kazıldığını belirterek, “Şimdi ise yeni sonuçlar, hipotezler ve cevaplar üretecek modern bilim ve yöntemler kullanabiliriz” dedi.

Son keşiflerde ortaya çıkartılan bazı eserler Gamla Uppsala Müzesi’nde ve Stockholm’deki İsveç Tarihi Müzesi’nde sergilenecek. (Kaynak: Fox News, Arkeofili)