Hong Kong'da halk tekrar sokaklarda

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On binlerce Hong Konglu, tartışmalı Çin'e iade tasarısının iptali ve emniyet güçlerine bağımsız soruşturma talebiyle kentteki polis merkezine yürüdü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlıları, Çin'e iade tasarısı ve polisin eylemcilere karşı tavrını protesto için yürüyüş düzenledi.

Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesince organize edilen yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katıldı.

Victoria Parkı'ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayan protestocular, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine eylem rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Yürüyüş boyunca "Çin'e iadeye hayır", "Özgür Hong Kong", "Polise bağımsız soruşturma" ve "Şimdi demokrasi" sloganları atan protestocular, dövizlerle de Hong Kong’un özerkliğine müdahale etmekle suçladığı Pekin yönetimine tepki gösterdi.

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.