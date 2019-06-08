ABD'de devasa uğur böceği sürüsü

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ABD meteoroloji servisi, yaptığı bir paylaşımla devasa bir uğur böceği sürüsünün radar görüntülerini paylaştı.

ABD’nin California eyaletinde eşine zor rastlanır bir görüntüye rastlandı. Meteoroloji Servisi (NWS) San Diego merkezi, çarşamba günü Twitter hesabı üzerinden bir radar görüntüsü paylaştı.

Söz konusu paylaşımda, “Radar görüntülerinde bu akşam en geniş sinyal yağış değil, uğur böceği bulutu” ifadesi kullanıldı.

Konuyu netleştirmek için bölgeye giden meteoroloji uzmanları, etrafta uçuşan lekelerin olduğu, ancak bu lekelerin bulutlar kadar yoğun olmadığı bilgisini aldı.

LA Times’a konuşan meteoroloji uzmanı Joe Dandrea, sinyalin toplamda 130 kilometre kadar ilerlediğini, 16 kilometrelik alanda ise çok yoğun bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

NEXRAD isimli yeni nesil bir radar kullanılarak tespit edilen böceklerin, 1,5 ile 3 kilometre gibi bir hızla uçtuğu belirlendi.

Yılın belli bölümlerinde böyle canlıları tespit edebilen meteoroloji uzmanları, böcek ve kuşların yarattıkları radar görüntüleri için “melekler” ifadesini kullanıyor. (Kaynak: Independent, Webtekno)