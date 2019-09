Urfa, Atargatis, Kutsal Balıklar

1993 yılı sanırım; elime Sezai Karakoç’un şiirleri geçmiş. Büyük bir dikkatle anlamak istiyorum şairi. Yetmiyorum. Körfez / Şahdamar / Sesler adlı bir toplu kitap bu; içinden şehirler geçiyor, köpükler, nehir adları, gülkuruları, bir tül gibi evlere inen akşam karanlığı...

Ne zaman Urfa’ya gitsem, aklıma ne zaman Urfa gelse ve bir şiirden anlaşılmak istese şehir, Karakoç’un o günlerde ezberime takılı kalmış Kış Anıtı şiiri de düşer aklıma. İbrahim’in içine fırlatıldığı suyun dergahında günahlarını ateşte yıkamak için gelen binlerce insan, bana ağır ağır yeniden hatırlatıyor o dizeleri.

“Şam ve Bağdat kırklara karışmıştır

Elde kala kala bir Mekke bir Medine kalmıştır

O da yarım kalmıştır

Urfa ufala ufala

Bir pul olacaktır çarpık balıklar üstünde

Belki bir toz bulutu

İstanbul’a küflenmiş

Bir Avrupa akşamı dadanmıştır

Eski şehirlerin kimi göğe çekilmiş

Kimi yedi kat yerin dibine batmıştır”

Öyle de oldu. Her gün anlamını yitiren nesneler içine düşen şehirlerden geriye hiçbir şey kalmadı. Mesela Urfa büyüdükçe ufaldı ve neticede anlamı, iki üçü balığın sırtında kaldı. Drijvers’in Cults and Beliefs at Edessa’sını incelerken, özellikle kutsal Balıklıgöl ile ilgili kısımlarda da aklımda hep bu şiir vardı.

Söylenceler Nemrut’un, kaleden İbrahim’i mancınıklarla ateşin içine attığını, ateşin suya, odunların balıklara dönüştüğünü söylese de hakikat pek öyle değildir. Nitekim İbrahim’in Urfa’da yaşadığına dair elimizde doğrudan bir kaynak yoktur ve bütün bu anlatılar, Tevrat’ta İbrahim’in amcaları olarak geçen isimlerin yani Harran ve Suruç’un bugün de Urfa’da birer yerleşim adı olarak bulunmasına dayanır.

İbrahim’in hikayesinde zalim kral rolündeki Nemrut’un adı da ne Tevrat’ta ne de Kuran’da geçmez. Tevrat’ta Nimrod olarak yer alan kişi ise bir Keldani kralıdır. Anlaşılıyor ki bu daha sonra Taberi tarihinde denk geldiğimiz ve Dehhak ile ilişkilendirilen ve Fars milliyetçilerince şeytanlaştırılan Nimrod / Nimroz’dur. Söylencelerdeki Nemrut, son Babil Kralı Nabonidus olsa gerek. Zira Harran’daki Sin tapınağında rahibe olan annesinden dolayı buraya iltimas göstermiş ve gelirden mahrum bıraktığı tektanrıcıların hışmına uğramıştı.

Oysa Nabo Nidus da kutsal bir kişiydi. Nebolar (Latin kaynaklarında Nabium, İncil’e göre Nebo, İslam’a göre Nebi) Kürdistan’da soya dayalı hikmet ve irfan tanrılarıdır. Bunlar yazıcıdırlar ve kendilerine suhuflar, kitaplar “indirilmiştir.”