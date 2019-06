Kürdistan Bölgesi Yönetimi ve Dalkurd

Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi Başkanlığına seçilen Sayın Neçirvan Barzani’yi ve Başbakanlığa seçilen Sayın Mesrur Barzani’yi kutluyorum. Yeni ve genç yönetimin, Kürdistan tarihinde çok ciddi işlerin altına imza atacağına inanıyorum. Yeni yönetim ve yeni yöneticiler Kürt halkına hayırlı olsun.

Bir spor insanı ve futbol yorumcusu olarak ilk dileğim, yeni yönetimin çağdaş bir spor siyasetini hiç vakit kaybetmeden içselleştirmesidir. Dünya ile sportif anlamda rekabet edebilecek bir spor yaşamının düzenlenmesi, bu amacı meşrulaştıracak hukuki adımların atılması, atıl durumda olan Kürt sporuna büyük bir ivme kazandıracaktır. Sporun amatör kimliğinden kurtulup, bu faaliyetin her alanda profesyonelleştirilmesi, Kürtlerin birlik ihtiyacına büyük hizmetler sunacaktır.

Sportif faaliyetlerin profesyonel ilişkiler içinde yürütülmesi, her sportif branşın kendi içinde çağdaş bir kurumsallığa kavuşturulması, en az siyasi anlamdaki kurumsallaşmalar kadar önemli ve değerlidir. Bütün sportif faaliyetlerin önü açılmalı ve büyük bir kararlılıkla bu faaliyetler desteklenmelidir.

Çok yönlü ve bütün sportif ihtiyaçlara cevap veren bir spor yasasının yeniden çıkarılması yapılacak işlerin en başına alınmalıdır. Sportif olarak merkezi hükümet ile uyumlu olmak, FIFA ve UEFA gibi kurumların kapısını çalmayı kolaylaştıracaktır. Özellikle merkezi hükümet ile sağlanacak bir mutabakat, FIFA üyeliğinin ön koşulu ve garantisi olabilecektir. Kürt sporunun uluslararası arenada temsili ve rekabeti ancak bu ilişki sayesinde mümkün olabilir.

Kürdistan Bölgesi yönetimi Kürt diyasporası ile de canlı ve aktif bir ilişki politikası geliştirmek zorunda. Birbirinden bağımsız ve zayıf zeminlerde rekabet etmek durumunda kalan, diaspora sporu, Kürdistan Bölgesi yönetiminin aktif ilgisine muhtaçtır. Bu bağlamda sporun gücünü, etkisini ve temsiliyet kabiliyetini idrak etmek çok önemlidir. İnsanların ilgi duyduğu her şey siyaset ve uluslararası ilişkilerin temel malzemesidir.

Her başarılı sportif kurum, bir büyükelçiliktir. Her başarılı sporcu bir konsolostur. Her başarılı sportif kurum ve her başarılı sporcu, kendi başına birer uluslararası birleştirici yükselen değerdir. Sporun sağladığı tanınırlık ve sporun sağladığı ahlaki birleştirici temel, siyasi ilişkilerin sağladığı aşinalıktan daha sağlam ve daha uzun ömürlüdür.

Bugün bu koşullarda bütün dünyada Kürt diasporasının ürettiği en tanınmış ve UEFA standartlarında en ileri seviyede yarışıp, rekabet eden kurum Dalkurd’dur. Dalkurd, geçen sezon büyük talihsizliklerin kurbanı oldu ve İsveç süper ligi olan Allsvenskan'dan düştü. Şimdi bir alt lig olan Superettan’da mücadelesine devam ediyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamamasına rağmen son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ile hem kötü başlangıcı telafi etti hem de tekrar Allsvenskan’a çıkmak için iddialı hale geldi.

Henüz sezonun ilk yarısı bitmedi. Dalkurd kimi değerli katkılar ile pekala geçen seneki konumuna tekrar gelebilir. Dalkurd’un Allsvenskan’a tekrar çıkması mümkündür. Yapılacak önemli ve ciddi katkılar, Dalkurd’un başarısını garantileyebilecek imkanların doğmasını sağlayabilir.

Hukukun ve uluslararası ilişkilerin imkan verdiği ölçüde Dalkurd’a katkı da bulunmak bir ulusal görevdir. Dalkurd’un UEFA kupalarında yarışabilmesi, en büyük reklam ve tanınırlıktan daha büyük getirilere aday olduğu açıktır. Dalkurd’un bu seviyelerde başarısı sadece tanınmayı sağlamaz o aynı zamanda ulusal birliğin en büyük çimentosu olur.

