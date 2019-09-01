Eski KYB kalmadı, KYB yeniden yapılandırılmalı

Kürdistan Yurtsever Birliği’nin (KYB) eskiden beri kongrelerle bir problemi var. Kongrelere inanmayan, bir lider örgütüdür. KYB’de kongrenin yerini tutan lideri Celal Talabani’ydi. Celal Talabani’nin söyledikleri, KYB’nin yönetim kadrosunun aldığı kararlar, KYB’nin örgütsel, siyasi, toplumsal, askeri yaşamını sürdürmesi için yeterli görülüyordu.

Teslim etmek gerekir ki KYB, hatırlayamayacağımız bir tarihte kongre denilmeyecek bir kongre yaptı. O kongrede de lider kadronun bir kesimi özellikle de Celal Talabani, Noşirvan Mustafa, Kemal Fuad, Kemal Hoşnav gibi KYB yöneticileri kongrede seçime katılmadılar. Doğrudan seçilmiş oldular.

Daha sonraki tarihlerde de kongre yapma şansını bulamadı. Bunun için de Celal Talabani’nin hastalığı, DAEŞ’e karşı savaş gerekçe gösterilmekte. Bu gerekçelerin hiçbiri haklı ve yerinde gerekçeler değil. KYB’nin her zaman kongre yapma koşulları vardı. Ama kongrelere fazla itibar etmeyen bir lider örgütü olduğu için, kongre yapmadı.

Celal Talabani’nin ölümünden sonra KYB merkezi dağıldı, KYB’nin her bir yöneticisi tek tek ya da grup olarak kendilerini merkez kabul etmeye başladılar. Ortaya çıkan merkezlerin niteliklerine, tutum ve davranışlarına göre de KYB siyasetleri, stratejileri ortaya çıktı. Böylece KYB herhangi bir temel sorunda birkaç strateji ve siyasete sahip oldu. Özellikle de devletlerle ilişkilerinde darmadağınık, kimliğini silik hale getiren, bazen de ortadan kaldıran bağımlılık ilişkilerine yol açtı.

Bağımsızlık referandumu kararını almakta hayli zorlandı. Bu zorlanmada İran devletinin büyük rolü oldu. Ama Bağımsızlık Referandumu kararından sonra Kürdistanlılar tarafından KYB olumlu karşılandı. Ne yazık ki referandumun mutlak anlamda başarısından sonra KYB içinden çıkan bir grubun; Irak, İran ve diğer uluslararası güçlerle ittifak ederek Kürdistan’ın kalbi kabul edilen Kerkük ve bazı başka bölgelerin işgaline yol açmaları, destek ve öncülük etmeleri, KYB’nin itibarını da yerle bir etti.

Böyle bir durumda da KYB’ye birleşik bir örgüt demek olanaklı değildir.

KYB’nin merkezi demokratik çoğulcu bir örgüte dönüşmesi, KYB’yi itibarsız hale getiren kişi ve grupların tasfiye edilmesi ve cezalandırılması; KYB içindeki yasal olmayan güç odaklarının devre dışı bırakılması; KYB’nin açık ve şeffaf bir örgüt haline gelişmesi için bir kongre gerçekleştirmesi gerekir.

Televizyonlarda, basında yapılan tartışmalardan, KYB yöneticilerinin açıklamalarından, KYB’nin kongre yapma sürecine girdiği anlaşılmaktadır. Memlekete ve millete hayırlı olsun. Umut ederim ki eski dostlarım ve çalışma arkadaşlarım, kongre yapma başarısını gösterirler. Şimdiden başarılar diliyorum.

Eğer KYB hakkında ana bir tespit yaparsam; KYB, 1975 yılında milli mücadele sahasına çıktığı zaman, Celal Talabani’nin karizmatik lider kişiliğinde önemli bir örgüt olacağı görülüyordu. Kısa sürede bütün Kürdistan parçalarında da ilgiyle izlendi ve takip edildi diyebilirim. KYB birçok zorluğu göğüsleyerek, zaman içinde giderek gelişen ve büyüyen bir örgüt oldu. Kürdistan Bölgesi’nin kuruluşuna giden yolda önemli bir misyona sahip oldu. O da KDP gibi Kürdistan Bölgesi’nin kurucu iradelerinden biri oldu.

KYB yöneticileri, kadroları ve üyelerinin, kongre hazırlığı yaparken, bu gerçekleri görerek sorumlu hareket etmeleri gerekmektedir.

1.KYB’de kongreye ilişkin tartışmalar göz önüne alındığı zaman, KYB’nin birikmiş hayli temel, stratejik, karmaşık sorunlarının olduğu gerçeği görülmektedir. KYB’lilerin bu gerçekleri görerek hazırlık yapmaları, yeni bir demokratik çoğulcu kültür yaratmaları, bu kültürü içselleştirmeleri gerekmektedir. Eski KYB metotlarıyla bu sorunları çözümlenmeyeceğini bilince çıkarmaları, ona göre davranmaları gerekir.

2.KYB, 1 Haziran 1975 yılında, Kerkük nedeniyle başlayan savaşın, İran ve ABD’nin desteğini kesmesiyle yenilginin gerçekleşmesi, Kürdistan otonomisinin yıkılmasından sonra kuruldu. KYB’nin kurucusu ve lideri Celal Talabani’nin geçmiş mücadelesi, KYB’de yer alan örgütlerin geçmişinin eskiye dayanması, aynı zaman da daha eski örgütlenme geleneğine dayanıyor. Bu gelenekte, 1963-66 olayı gibi Baas’la anlaşarak KDP ve Kürdistan lideri Mele Mustafa Barzani’ye karşı savaşma gibi ciddi bir sorunu var. Yakın tarihte, 18 Ekim 2017’de Kerkük’ün işgaline yol açan bir ihanet grubunun faaliyeti var. Bundan dolayı, KYB’nin yapacağı kongre sorgulama ve geçmişi gözden geçirme için önemli bir olanak olarak değerlendirilmelidir.

KYB içindeki ihanet grubun sorgulanması, tasfiye esilmesi, haklarından yargılama yolunun açılması için karar vermelidir. KYB’nin İran devletiyle olan bağımlılık ilişkisine son verilmelidir.

3.KYB, eski KYB değildir. KYB açısından köprülerin altından çok sular geçti, KYB’de olağanüstü değişiklikler oldu.

KYB, kuruluşunda yarı-cephe niteliğinde bir örgüt olarak kuruldu. KYB, üç taraf: Komela (Kürdistan Emekçiler Örgütü), Celal Talabani’nin Geniş Hat Grubu, Ali Askeri’nin Kürdistan Sosyalist Hareketi tarafından kuruldu. Ali Askeri, Dr. Halit, Şeyh Hüseyin’in ölümlerinden sonra, Sosyalist Hareketin bir bölümü Ömer Dababe öncülüğünde KYB içinde kaldı.

KYB, kuruluş aşamasında bir dava örgütüydü. Program hedefleri, devrimciliğiyle tanınan, idealist bir örgüttü. KYB’nin gelinen noktada dile getirdiğimiz bu gerçeklerle bir ilişkisi yoktur.

Celal Talabani’nin sağlığında Noşirvan Mustafa’nın öncülük ettiği Goran Hareketi KYB’de koptu. Bu grupta yer alanların çoğunluğu Komela örgütünün yöneticileri, üyeleri, ileri kadrolarıydı. Üstelik KYB’den koptuktan sonra yapılan genel seçimlerde KDP’den sonra ikinci parti oldu. Süleymaniye’de egemen bir güç yapısına kavuştu.

KYB’de Sosyalist Hareket diye bir gerçeklik de yok. Celal Talabani’nin grubu da çoktan dağılmış durumda. KYB, şimdilerde, idealler, devrimci ilkeleriyle değil, silahlı güç ve parasıyla tanımlanan bir karmaşık oluşum. Her kafadan bir sesin çıktığı, knafonik bir örgütlenme. Orkestralıkla hiç ilgisi yok. Bundan dolayı, KYB bireylerin oluşturduğu farklı gruplara, siyasi merkezlere, fikir ayrılığı içindeki grupların var olduğu bir şekilsiz örgüt.

4.Bu gerçekliklere bağlı olarak KYB’nin kendisini örgüt olarak yeniden tanımlanması, kimi temsil ettiğini belirlemesi, ciddi ve tutarlı bir program ve örgüt hukukunu yaratarak, kendisini yeniden yapılandırması gerekir.

5.KYB, Sosyalist Enternasyonal üyesidir. Kendisini epey bir zaman önce sosyal demokrat bir örgüt olarak tanımladı. Ama bugüne kadar Sosyalist Enternasyonalin ve Sosyal Demokrat Parti’nin evrensel parametrelerini içselleştirmedi.

Kongre, KYB için bir fırsattır. Geçmiş çoğulcu geleneği kendisi için bir avantajdır. KYB, militer duygulardan uzaklaşarak, çoğulcu bir sosyal demokrat parti yapılandırması yolunda niteliksel adımlar atmalıdır.

6-KYB Kongresi, milli ordunun oluşması konusunda kati bir karar almalıdır.

*kurdistan24.net/tr’de yayımlanan yazılar, yazarların görüşlerini yansıtmaktadır. Yazılar K24 Medya’nın kurumsal bakışıyla örtüşmeyebilir. Yazıların tüm hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.