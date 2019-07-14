Kürdistan’da model hükümet / Dr. Qasimlo…

Kürdistan’da Eylül 2018 tarihinde, 10 ay önce genel seçimler oldu. Kürdistan’daki seçimler, Mayıs 2018’de Irak Federal Devletinde yapılan genel seçimlerin arkasından yapıldı. Irak Federal Devletindeki genel seçimlerde KDP birinci parti olmuştu. Bir anlamda bu sonuç, Kürdistan’daki genel seçimlerle ilgili de veri sunuyordu. Öyle de oldu. Kürdistan genel seçimlerinde de Kürdistanlılar, “Sezar’ın hakkını Sezar’a verdi.” Seçimlerde, KDP’yi birinci parti, KYB’yi ikinci parti, Goran’ı üçüncü parti yaptı.

Kürdistan’da seçimler bir demokrasi şöleni şeklinde tezahür etti. Seçim kampanyası sırasında her siyasi parti, milli ve dini topluluklar, Kürdistanlı herkes, kendilerini özgürce, kimlikleriyle, kendi ideolojileriyle ifade ettiler. Kendi programlarını, projelerini topluma engelsiz aktardılar. Oylama aşamasında da bütün toplumsal kesimler, siyasi partiler, milli ve dini topluluklar kendi kimlikleriyle demokrat ve özgür biçimde oylarını kullandılar ve kendi temsilcilerini seçtiler.

Bu gelişmelerin hepsi, “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir” sözünü doğrulamaya adaydı. Kurulacak hükümetin de farklı ulusal ve dini kimliklerin, farklı fikir akımlarının, farklı siyasi partilerin temsilcilerinden kurulmasının kuvvetli ipuçlarını veriyordu. Elbette bu gelişme kendiliğinde olmayacaktı. Bu durumu anlayan, kavrayan, bunu kültür olarak içselleştiren, vicdanlı, adaletli, demokrat bir başbakan adayına ihtiyaç duyuyordu.

KDP seçim sonrasında Neçirvan Barzani’yi Kürdistan Bölgesi Başkanlığına, Mesrur Barzani’yi başbakanlığa aday gösterdiği zaman, demokrat, kimliklerin temsil edileceği bir hükümetin oluşacağı anlaşıldı. Kürdistanlılar içinde umutlar yeşerdi. Ayrıca KDP’nin bu iki adayını açıklamasından sonra, dünya devletlerinden gelen destek mesajları da her iki genç Barzani’nin Kürtlerin ve Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarına uygun olduğunu da ortaya çıkarıyordu. Ben de yeni dönemi, “Genç Barzaniler Dönemi” olarak tanımladım.

Umutlar her kesimde yeşermeye başladı.

Bütün bu gerçeklerin yanında, hükümetin hızla kurulması beklenirken, kuruluş süreci oldukça uzadı. Bu da Kürdistanlılarda dünyadaki Kürtlerde bir kötümserliğe yol açtı. Ama ne zaman ki Neçirvan Barzani Kürdistan Bölgesi Başkanı seçildi ve hükümetin kuruluşu için Mesrur Barzani’yi başbakan tayin etti ve Kürdistan Parlamentosu da bu adaylığı onayladı: Yeniden iyimserlik gelişmesine yol açtı.

Mesrur Barzani, görevi aldıktan sonra hızla bütün siyasi parti, farklı fikirlerin, milli ve dini grupların temsilcileriyle görüştü. Onların desteğini aldı. Onun bu davranış ve hareket tarzını, demokrasiyi derinleştirme ve “kimlikler demokrasisini geliştirme” olarak tanımladım. Ne zaman ki Mesrur Barzani güven oylaması için Hükümet üyelerini meclise sundu ve güven oylamasını aldı, iyimserlik tüm Kürdistanlılarda tavan yaptı.

Çok açık ki Kürdistan hükümeti, bütün siyasi partilerin, değişik toplumsal kesimlerin, ulusal ve dini grupların, değişik fikir akımlarının doğrudan temsilcilerinden oluştuğu için oldukça demokrat, çoğulcu, temsil kapasitesi oldukça geniş, katılımcı, kimlikler demokrasisini geliştiren bir hükümettir. Ortadoğu’nun tek örnek ve model demokratik hükümetidir. Dünyada da Avrupa’da iki ülke (Belçika ve İsviçre) dışındaki tüm ülkelerde de benzeri olmayan bir modeldir.

“Türkmen Bakan, Kürtçe ve Türkmence yemin etti. Kürdistan Bakanı olduğu için Kürtçe de yemin etti. Hıristiyan Bakan, elini İncil’e koyarak yemin etti. Müslüman Kurân’a, Ezidi Mishefa Reş'e, Yahudi Tevrat' a bastı. Yani, herkes inandığına yemin etti. İnanmayan, elini vicdanına koyarak yemin etti.” (Fadil Özçelik)

Kürdistan hükümeti, bütün otoriter, tekçi, ulusal ve milli toplulukların haklarını gasp eden rejimler için örnek olmalıdır. Özellikle Kürdistan’ı işgal eden sömürgeci devletlere ahlaki ve demokratik örnek olsun.

Kürdistan hükümetinin demokratik, çoğulcu, ulusal ve dini kimlikli yapısı, Şeyh Abdulselam’ın, Mele Mustafa Barzani ve Mesud Barzani’nin ulusal ve dini kimliklere, farklı görüşlere verdiği değerli kültüre dayanmaktadır.

Kürdistan milli lideri Mesud Barzani, 2017 yılında bağımsızlık referandumu döneminde, kurulacak devletin Kürtlerin değil Kürdistanlıların, Kürdistan’daki tüm ulusal ve dini toplulukların federal devleti olacağını net bir şekilde açıkladı.

Yine Kürdistan Hükümeti’nin kuruluşu aşamasında değişik ulusal ve dini toplulukların temsilcileriyle yaptığı görüşmede, onların azınlık olmadıklarını, sayısal konumlarının onları azınlık yapmayacağını ifade etti.

KÜRDİSTAN HÜKÜMETİNİN YAPMASI GEREKEN ACİL İŞLER…

Kürdistan’daki model demokratik hükümetin acil yapması gerek temel işler vardır. Bu işler:

1-Kürdistan güvenliği büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Kürdistan’da DAEŞ, PKK, Haşdi Şabi, gizli silahlı güçlerin, sömürgeci devletlerin saldırısı güncel bir tehlikedir. Açıktır ki, Kürdistan’da güvenlik sağlanmadan diğer işleri yapmak oldukça zordur. Hükümetin en acil görevi PKK’nın işgaline son vermesi, PKK’nın silahlı güç oluşturmasını engellemesidir. Bu da PKK ve silahlı güçlerinin yasaklanması ile olanaklı olacaktır. Değişik silahlı güçlere izin vermemekle sağlanacaktır.

2-Kürdistan’da demokratik, çoğulcu yönetim otoritesinin sağlanması için, iki Peşmerge gücünün hızla birleştirilerek, ulusal ordunun oluşturulması sağlanmalıdır.

3-Kürdistan’ın geleceğini ve güvenliğini ilgilendiren konuların başında, Kerkük ve diğer birçok Kürdistani bölgede işgalin devam etmesidir. Bu statüye son verilmesi için, Kerkük merkezli referandumun yapılarak, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin Kürdistan yönetimine bağlanması sağlanmalıdır.

4-Kürdistan’ın gelişmesi için, siyasi, idari ve ekonomik reformların hızla hayata geçirilmesi gerekir.

5-Kürdistan Başbakanı’nın ilk açıklamasında dile getirdiğine gibi yolsuzlukla mücadele de acil görevlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

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QASIMLO: ÖLÜMSÜZ BİR KÜRDİSTAN LİDERİ

Dr. Qasimlo 1930 yılında, Ormiye ilinin Qasimlo kasabasında doğdu. Yüksek öğrenimini Prag ve Paris’te tamamladı. 1961-1976 yılları arasında Prag Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde, öğretim üyeliği yaptı. Daha sonraki yıllarda ise Paris’te de dersler verdi.

Dr. Qasimlo, çok genç yaşlarda İran Kürdistan Demokrat Partisi’nde (İKDP) çalışmaya başladı.

Kürdistan Mehabad Devletinin yıkılışından sonra Rusya’ya gitti.

Dr. Qasimlo, 1970 yılında İKDP yönetiminde yer aldı. Kısa bir süre sonra partinin Genel Sekreterliğine getirildi. Bu görevini, şehit olduğu güne kadar sürdürdü. Parti sekreteri olduktan sonra Qazi Muhamed’in partisinde büyük değişiklikler yaptı. Yaptığı en önemli değişiklik de partinin ideolojisini değiştirmek oldu. Qazi Muhammed’in partisi milliyetçi demokrat bir partiydi. O partiyi sosyalist yaptı.

Qazi Muhammed’in partisi Bağımsız Kürdistan Devletini kurdu. O, İran’da demokrasi ve Kürdistan’da otonomiyi strateji olarak benimsedi. Qazi Muhammed’in partisi bağımsız bir partiydi, O, İKDP’yi, İran Komünist Partisi TUDEH’in seksiyonu yaptı. Dr. Qasimlo’nun Kürdistan Mehabad Devleti’nin yıkılışına sebep olan Sovyetler Birliğine özel bir yakınlık duyması da sorunlu bir haldi.

Onun Kürtler ve Kürdistan adında, çeşitli dillere çevrilmiş bir araştırma kitabı var. Türkçe de dahil altı yabancı dil bilmekteydi. Önemli bir aydın ve entellektüeldi. 1979 İran’da birlikte şahlığın yıkılması için mücadele etti. Ne yazık ki Humeyni yönetimi de Kürdistan’a otonomi vermeyerek statüyü sürdürdü. Bunun üzerine İKDP, Humeyni rejimine karşı da silahlı mücadelesini sürdürdü.

Dr. Qasimlo, ne yazık ki 13 Temmuz 1989 yılında İranlı hükümet yetkilileri ile görüşme yapmak üzere gittiği Viyana kentinde aralarında bugünkü İran eski Devlet Başkanı Ahmedinecad’ın da bulunduğu İran ajanlarınca müzakere masasında katledildi.

Dr. Qasimlo, 20 Temmuz günü, Paris’te düzenlenen bir törenle, Pere Lachaise Devrim Şehitleri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kürt milletinin başı sağ olsun.

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