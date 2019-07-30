Dalkurd hakem hatası kurbanı

Futbol oyun kurallarına göre, sahanın her yerinde yapılan kontrolsüz sert hareketler hem fauldur hem de sarı kartla cezalandırılır. O kontrolsüz hareket sonrası topun ağlara gitmiş olması bu kuralı değiştirmez.

90+ bilmem kaçıncı dakikada sağ kenardan yapılan bir korner atışı sonrası, Vasteras’lı oyuncu Aziz’inin kafasını yarma pahasına hem topa hem de Azizi’nin kafasına vurdu. Kontrolsüz hareketin faul ile cezalandırılmasındaki mantık oyuncunun fiziki sağlığıdır. Sakatlanma riskini göze almamaktır. Oysa söz konusu pozisyonda hem Vasteras’lı oyuncu sakatladı ki, sonradan oyuna devam bile edemedi, Azizi ise kafası kanlı sargılar içinde oyuna devam etti. Bu pozisyon bir hakem faciasıydı. Ben Dalkurd yönetiminin yerinde olsam bu pozisyon için İsveç futbol federasyonu nezdinde itirazlarımı gür sesle dile getirirdim.

Söz konusu dehşet hakem hatasını bir tarafa bırakırsak, Dalkurd son zamanlarda görmeye pek alışık olmadığım çok dengeli bir oyun oynadı. Galiba bütün işaretler, Dalkurd oyununun giderek olgunlaştığını gösteriyor. Defans bloku, sanki daha sağlam duruyor. Bu tabloda ortaya çıkan en kayda değer olgu, top rakibe geçtikten sonra, Dalkurd defansı en az üç kişiyle her zaman topun gerisinde durmayı başarıyor. Defansın açılış pasları da daha pürüzsüz ve sıkıntısız hale gelmiş. Aynı defans orta saha da Lawan ve Saboviç ile oynamayı da öğrenmiş.

Ama bana kalırsa bu doğru işlerin yanına Dalkurd, üç doğru iş daha koyulmalı. Aynı defans üç oyun talebini de üstüne koyarak kendini geliştirmeli. Birincisi, Vasteras maçında top rakibe geçtiğinde durdukları yeri en az 10 metre daha ileriye taşımalı. İkincisi, Lawan defanstan gelen ilk topları prensip olarak tekrar defans ile oynamaktan vazgeçmeli, kendisine aktarılan her topu zorunlu haller hariç. İkinci bölgeye taşımak için daha dikkati ve daha gayretli olmalı. Üçüncüsü, Yine top rakibe geçtiğinde defansı beşlemek yerine dörtlemek konusunda çok ısrarcı olmalı. Çünkü aynı düz hattın üstünde beş kişinin dikilmesine gerek yok, beşinci kişi, topun olduğu bölgede prese yardımcı olma sorumluluğunu üstlenmelidir.

Bunun dışında Başta Saboviç olmak üzere Arhin ve Ceesay’ de artık topla gereğinden fazla oynamayı terk etmelidir. Nice güzelim gol ve oyun için son derece uygun pozisyonlar, bu acemi oyuncu tavırları yüzünden heba oluyor. McVey her ne olursa olsun sinirlerine hakim olmak zorundadır. Takımı bir kişi eksik bırakmanın hiçbir mazereti nedeni olmaz. Olamaz.

Bana kalırsa eğer sakatlık ve kondüsyon eksikliği yoksa Cissoko bu takımın en büyük hücüm silahıdır. Hava toplarına hakimiyeti, her zor pozisyonda sorumluluk alma isteği ve hızı bu oyuncuyu ilk onbirin değişmez oyuncusu yapar. Cissoko, Arhin ve Ceesay’dan oluşan hücüm hattı, Superettan ölçülerinde Dalkurd için yeterli bir hücum bloğudur.

Eğer defansı biraz ileri alıp orta saha ile daha yakın ve uyumlu bir işbirliğine ikna edebilirse, P.Olausson, hem daha sağlam bir defansif sistematik üretmiş olur hem de orta sahada daha fazla oyuncu bulundurma imkanıyla, pres ve pres sonrası kapılan toplarla ani kontra hücumlar geliştirme olanaklı hale gelir. Bu sistematik, geriden rakip arkasına atılan serseri toplardan daha işlevsel hale gelir.

Hazır Dalkurd yetenek gerektirmeyen işlerde giderek olgunlaşıyorken, doğaçlama hücum girişimlerine bir parça bilinç katmak gerekir. Topu kanatlardan ceza sahasına kesmek yerine ya da çok geriden rakibin arkasına top atmak yerine, her iki kanattan genişlik yaratarak, koşucu hücumculara daha iyi pozsiyonlar üretilebilir. Bunun için Saboviç, Lawan ve Berger’in daha kompact bir oyun için sorumluluk üstlenmeleri şart.

Deplasmanda alınan bir puan çok iyidir. İç saha galibiyetleri ve deplasman puanlarıyla Dalkurd şampiyon adaylarından biri haline geliyor. Bütün mesele bu oyun ciddiyetini her durumda korumaktır. Bu olgun oyun başarıyı garantileyecektir.

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