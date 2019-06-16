2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda son durum

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Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası dokuzuncu gününü geride bıraktı. Bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 9. gün maçlarında Hollanda, Kamerun'u 3-1; Kanada, Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup etti. Bugün ise F grubunda İsveç-Tayland ve ABD-Şili maçları var.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Grup maçları 20 Haziran'da sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Turnuvanın dokuzuncu gününde (16 Pazar) F grubunda iki maç oynanıyor.

Günün ilk maçında İsveç, Tayland'ı 5-1 yenerek ikide iki yaptı. İsveç'in golleri 6. dakikada Linda Sembrant, 19. dakikada Kosovare Asllani, 42. dakikada Fridolina Rolfö, 81. dakikada Lina Hurtig ve 90. dakikada penaltıdan Elin Rubensson tarafından atıldı. Tayland'ın tek golü 90'da Sung-Ngoen Kanjana'dan geldi.

E grubunda günün ilk maçında Hollanda, Kamerun'u 3-1 mağlup etti ve 6 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. Hollanda'nın golleri 41 ve 85. dakikada Vivianne Miedema, 48. dakikada Dominique Janssen'den geldi. Kamerun'un tek sayısını 43'te Gabrielle Onguene kaydetti.

Grubun bir diğer güçlü takımı Kanada da Yeni Zelanda karşısında 2-0 galip geldi ve puanını 6'ya çıkardı. Kırmızı-beyazlıların golleri 48'de Jessie Fleming, 79'da Nichelle Prince tarafından atıldı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupasının 8'inci gününde C Grubu'nda iki, D Grubu'nda bir maç oynandı.

Günün ilk maçında D grubunda mücadele eden Japonya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Japonya, maçın ilk yarısında bulduğu 2 golle devreye 2-0 önde girdi. İskoçya'nın maçın 88'inci dakikasında kaydettiği golle beraber maç 2-1 Japonya'nın üstünlüğüyle sonlandı.

Günün C grubundaki tek maçında İtalya, Jamaika'yı 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti. İtalya'da Cristiana Girelli, biri penaltıdan olmak üzere bulduğu 3 golle hat trick yaparken diğer golleri ise Aurora Galli kaydetti. İtalya bu sonuçla gruptaki ikinci maçlar sonunda 6 puana ulaşarak gruptan çıkmayı ve son 16 takım arasına girmeyi garantiledi.

D grubunun diğer maçı ve günün son karşılaşmasında ise İngiltere ile Arjantin mücadele etti. İngilizler, Jodie Taylor ile buldukları tek gol neticesinde maçtan 1-0 galip ayrıldı ve ikinci maçlar sonunda 6 puanla grup lideri oldu. İngiltere de bu sonuçla son 16'ya kalmayı garantiledi.

Günün ilk maçında C grubunda Avustralya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Brezilya karşısında maçın 38'inci dakikasında 2-0 geriye düşen Avustralya, geriden gelerek karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Günün diğer maçında ise B grubunda ilk maçlarını kaybeden Güney Afrika ile Çin karşılaştı. Çin, maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılarak tur şansını sürdürdü.