Bologna’nın teknik direktörü lösemi olduğunu açıkladı

HABER MERKEZİ

Serie A ekiplerinden Bologna'nın 50 yaşındaki teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, lösemiye yakalandığını açıkladı.

2018-19 Serie A sezonunu 10’uncu sırada tamamlayan Bologna'nın Sırp teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, düzenlediği basın toplantısında lösemiye yakalandığını açıkladı.

50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Bu basın toplantısını düzenleyip haberleri ilk önce benden duyun istedim. Olayın gizli kalmasını da talep ettim ama birileri birkaç fazla satış daha yapabilmek için bu isteğime uymadı. Yaptırdığım testlerde bazı anormallikler çıktı. Tedaviye giderken herkese grip olduğumu söyledim. Benim için zor oldu. İlerleyen testlerde lösemi olduğum oraya çıktı. Bunu öğrendiğim zaman 2 gün odamdan çıkmadım, ağladım, düşündüm durdum. Bu hastalığı yeneceğim. Akut evresindeyim ama onu yenebilirim."

Sportif Direktör Sabatini ise Mihajlovic'in kontratı sona erene kadar takımda olacağını söyledi.