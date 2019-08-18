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Dalkurd 3 puanı 3 golle aldı

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Dalkurd 3 puanı 3 golle aldı
Dalkurd Spor Kürt takımı GAIS İsveç

HABER MERKEZİ

İsveç 2’nci Ligi’nde (Superettan) mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, sezonun 20’inci haftasında kendi evinde GAIS’i 3-0 yendi.

Dalkurd, sezonun 20’inci haftasında ligin alt sıralarında yer alan GAIS’i konuk etti.

Son haftalarda kötü sonuçlar alan Dalkurd, bugün GAIS’i 3-0 mağlup ederek moral buldu.

Dalkurd, Besard Sabovic’in 29’uncu dakikada attığı golle öne geçti.

33’üncü dakikada ise Ahmed Awad’ın attığı golle Dalkurd ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında yine Ahmed Awad’ın 52’inci dakikada attığı golle Dalkurd, 3-0 GAIS’in önüne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Dalkurd 3 puanın sahibi oldu.

Son dönemde puan kaybeden Dalkurd, geçen hafta Halmstad’a 2-0 yenilmişti.

Bu skorla Daldkurd puanını 30’a çıkardı. GAIS ise 19 puanda kaldı.

Dalkurd gelecek hafta Mjällby AIF’ye konuk olacak.

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