Şampiyonlar Ligi'nde 10 sonuç

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3’üncü eleme turu rövanşı, 10 maçla tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun yarı finalisti Hollanda ekibi Ajax ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında ağırladığı Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-2 yenerek üst tura kaldı.
Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Norveç'ten Rosenborg, Belçika'dan Club Brugge, Sırbistan'dan Kızılyıldız, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, Avusturya'dan LASK, Romanya'dan Cluj ve Rusya'dan Krasnodar, play-off turuna adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 (2-1)
Rosenborg (Norveç) - Maribor (Slovenya): 3-1 (3-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Club Brugge (Belçika): 3-3 (0-1)
Kopenhag (Danimarka) - Kızılyıldız (Sırbistan):1-1, penaltılarda 6-7 (1-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-4 (1-1)
LASK (Avusturya) - Basel (İsviçre): 3-1 (2-1)
Olympiakos (Yunanistan) - Medipol Başakşehir (Türkiye): 2-0 (1-0)
Ajax (Hollanda) - PAOK (Yunanistan): 3-2 (2-2)
Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 3-4 (1-1)
Porto (Portekiz) - Krasnodar (Rusya): 2-3 (1-0)
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