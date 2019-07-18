Atletico Madrid, Kieran Trippier’i duyurdu

HABER MERKEZİ
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Kieran Trippier'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'yı ikinci sırada tamamlayan Atletico Madrid, Tottenham'dan Kieran Trippier'i transfer etti.
İspanyol ekip, Trippier ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Atletico Madrid, 28 yaşındaki sağ bek için Tottenham'a 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
2018-19 sezonunda Tottenham formasıyla 38 resmi maça çıkan Trippier, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim