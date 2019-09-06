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İşte EURO 2020’de 9 maçın sonucu

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İşte EURO 2020’de 9 maçın sonucu
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası İspanya Romanya

HABER MERKEZİ

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin 5'inci haftasında 9 maçla başladı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeleri belirleyecek olan eleme maçlarının heyecanı D, F, G ve J gruplarında oynanan karşılaşmalarla sürdü.

Dün gecenin sonuçlar şöyle:

- D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1

Cebelitarık-Danimarka: 0-6

- F Grubu

Romanya-İspanya: 1-2

Norveç-Malta: 2-0

Faroe Adaları-İsveç: 0-4

- G Grubu

İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1

- J Grubu

Ermenistan-İtalya: 1-3

Finlandiya-Yunanistan: 1-0

Bosna Hersek – Lihtenştayn: 5-0

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