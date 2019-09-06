İşte EURO 2020’de 9 maçın sonucu

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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin 5'inci haftasında 9 maçla başladı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkeleri belirleyecek olan eleme maçlarının heyecanı D, F, G ve J gruplarında oynanan karşılaşmalarla sürdü.
Dün gecenin sonuçlar şöyle:
- D Grubu
İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre: 1-1
Cebelitarık-Danimarka: 0-6
- F Grubu
Romanya-İspanya: 1-2
Norveç-Malta: 2-0
Faroe Adaları-İsveç: 0-4
- G Grubu
İsrail-Kuzey Makedonya: 1-1
- J Grubu
Ermenistan-İtalya: 1-3
Finlandiya-Yunanistan: 1-0
Bosna Hersek – Lihtenştayn: 5-0
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