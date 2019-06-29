Arrigo Sacchi: Sarri devrime yol açabilir

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Milan'ın efsanevi teknik direktörü Arrigo Sacchi, Maurizio Sarri'nin Juventus'un başına geçişini değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport' un dergisi SportWeek' e açıklamalarda bulunan Arrigo Sacchi, "Sarri kaçınılmaz olarak sorunların içine girecek; çünkü yeni fikirler öneren biri ve yenilikler her zaman oyuncular tarafından kabul edilmez" ifadelerini kullandı.

Kulübün antrenöre destek olma görevinin olduğunu belirten Sacchi, Milan'da Silvio Berlusconi'nin kendisine hep destek olduğunu hatırlattı.

"Her durumda başkan Andrea Agnelli'nin Sarri'yi takımın başına getirerek harika bir hamle yaptığına inanıyorum" diyen Sacchi, "Bu kararı, İtalyan futbolunda gerçek bir devrime yol açabilecek kültürel bir adım olarak görüyorum" yorumunu yaptı.

Sacchi,"Sarri'yi takımın başına getiriyorsanız, bu kazanmak istediğiniz anlamına gelir. Ama aynı zamanda beraberinde güzel futbol, gösteri ve duyguların da gelmesini istiyorsunuzdur" şeklinde konuştu.

Bazı insanların Sarri'nin aksi ve polemikçi tavrının Juventus'a nasıl uyacağını sorguladıklarını söyleyen Sacchi, "Çok iyi bir iletişimci değil. Daha çok sahada konuşmayı seviyor. Ancak o kadar konuşkan olmasa da Sarri hâlâ iyi, dürüst ve yüzüne karşı ne düşündüğünü söyleyen bir adam" dedi.