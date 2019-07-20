İtalyan yıldız Arjantin yolcusu

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Boca Juniors Başkanı Daniel Angelici, sezon sonu itibariyle Roma'dan ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Daniele De Rossi transferinin yüzde 99 tamamlandığını açıkladı.

İtalyan yıldız Daniele De Rossi'nin Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'a transferi netlik kazanıyor.

TyC Sports'a konuşan Boca Juniors Başkanı Daniel Angelici, "De Rossi için müzakereler sürüyor. Kendisi önümüzdeki günlerde Buones Aires'e gelecek. Yüzde 99 ihtimalle De Rossi, Boca Juniors oyuncusu olacak" ifadelerini kullandı.

Bir dünya şampiyonunun kariyerini Boca Juniors'da bitirmek istediğini söylemesinin kendisini gururlandırdığını söyleyen Angelici, Arjantin futbolunun De Rossi gibi bir oyuncuya sahip olmasının oldukça iyi olacağını dile getirdi.

Boca Juniors'ın Cagliari ile anlaşmaya hazırlanan Nahitan Nandez yerine 35 yaşındaki yıldız futbolcuyu getirmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Arjantin ekibinin sportif direktörü Nicolas Burdisso da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, De Rossi'nin Roma'dan ayrıldıktan sonra Boca Juniors'a katılma yönünde istekli olduğunu belirtmişti.

Altyapısından yetiştiği Roma'nın formasını 18 yıl boyunca 616 kez giyen Daniele De Rossi, gelecek sezon Roma'da forma giymeyeceğini açıklamıştı.

İtalya Milli Takımı ile 117 maça çıkan De Rossi'nin kariyerinde 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. (Kaynak: NTV)