Arsenal 2 farkı koruyamadı

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Premier Lig'in beşinci haftasında Arsenal, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta deplasmanda Watford ile 2-2 berabere kaldı.
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 5’inci haftasında Watford'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 21’inci dakikasında Sead Kolasinac'ın asistine topu ağlara gönderen Pierre Emerick Aubameyang, Arsenal'ı 1-0 öne geçirdi.
32’nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gabonlu yıldız bu sefer Maitland-Niles'ın pasında golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı Arsenal'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Watford, 53’üncü dakikada Tom Cleverley ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi.
81’inci dakikada David Luiz'in sebebiyet verdiği penaltı vuruşunu gole çeviren Roberto Pereyra maça dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 8'e, Watford ise 2'ye yükseltti.
Unai Emery'nin öğrencileri ligin altıncı haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. Watford ise Manchester City deplasmanına gidecek.
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