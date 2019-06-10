De Ligt: Ronaldo beni Juventus’a çağırdı

HABER MERKEZİ

Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, Uluslar Ligi final maçının ardından Cristiano Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "Juventus'a transfer ol" dediğini söyledi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon, finalde Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz oldu.

Karşılaşmaya damga vuran olay ise maç sonu yaşandı. Hollanda'nın genç yıldızı Matthijs de Ligt, mücadele sonrası Ronaldo ile tokalaştıkları sırada Portekizli yıldızın kendisine "Juventus'a transfer ol" dediğini söyledi. Başta Ronaldo'nun ne dediğini anlamadığını belirten De Ligt Hollanda basınından NOS'a yaptığı açıklamada, "Önce anlamadım ve güldüm. Sonra fark ettim" ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcu transferle ilgili henüz bir tercih yapmadığını da sözlerine ekledi.

Özellikle bu sezon önemli bir çıkış yakalayan Ajax'ın genç defans oyuncusu, Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesinde bulunuyor.