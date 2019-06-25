KUPA - ABD ve İsveç çeyrek finalde

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Fransa'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda, büyük çekişmeye sahne olan maçların ardından rakiplerini eleyen ABD ve İsveç çeyrek finale yükseldi.
Günün ilk maçında bugün İspanya ile karşılaşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sahadan 2-1 galip ayrıldı.
7’nci dakikada Megan Rapinoe'nin penaltıdan attığı golle öne geçen ABD'nin ardından 9’uncu dakikada İspanyol Jenifer Hermoso'nun golüyle eşitlik sağlandı. Berabere biten ilk yarının ardından, Rapinoe'nin penaltıdan attığı ikinci golle ABD, maçın kazananı oldu ve çeyrek finale yükseldi.
ABD çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi Fransa ile karşılaşacak.
Günün diğer maçında İsveç ve Kanada karşı karşıya geldi. Özellikle son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta gülen taraf İsveç oldu. Stina Blackstenius'un 55’inci dakikada attığı golle üstünlüğü ele geçiren İsveç, skoru korumayı başararak çeyrek finale yükseldi.
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