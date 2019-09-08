Cizrespor henüz hazır değil

Ali Fikri Işık

Doğrusunu söylemek gerekirse Cizrespor, Erokspor maçında hiçbir hattı ile lige hazır olmadığını adeta dizlerinin üstüne çökerek acı içinde haykırıyordu. Bir takım düşünün, maçın başlamasından 16 dakika sonra rakip kaleye gidebilsin. Bir takım düşünün bütün ilk yarı boyunca rakip kaleye sadece 3 defa gidebilsin. Bu veriler çok önemli futbol oyun kriterleridir. Okuyucu çok haklı olarak, rakip kaleye gidemeyen bu takım kendi kalesinin önünde ne yapıyordu diye, pekala haklı bir soru sorabilir. Bu soruyu tek kelime ile yanıtlamak mümkün. Cizrespor takım otobüsünü, kendi ceza sahasının önüne park etmişti. Üstelik bu otobüs olabilecek en ilkel, en gelişi güzel ve en itici bir anti futbol tarzı ile sözümona en geride defans yapıyordu.

Top rakibe geçtiğinde, rakibi karşılamak amacıyla Cizrespor’un hangi dizilim şablonuyla sahada yer aldığını belirlemek imkansız gibi bir şeydi. Defans altı oyuncu ile düz ve aynı hat üzerinde diziliyor, üç oyuncu da onlara eşlik edip dokuz kişilik bir savunma bloğu oluşuyordu. Tek bir hücumcu kendi yarı sahasında sözün ona gölge pres yapıyordu. Bu ne demek? Böyle bir defans anlayışı ne anlama geliyor? Bunun anlamı şudur; sahanın tümünü rakibe terk etmek. Rakibin kolayca oyun alanları bulmasına yardımcı olmak. Yahu bu tarz savunma 1960 yıllarında bütün dünyada uygulamadan kaldırıldı. Cizrespor teknik direktörünün bundan haberi yok mu?

Sahanın neredeyse 4/3’nü eğer rakibe ikram ederseniz, rakip de kalenizin önünden ayrılmaz. Bu çok basit bir futbol hakikati. Üstelik Cizrespor defansın çok kalıplı ve ağır oyunculardan oluşuyor. Hem kendinizi dar bir alana hapsedin hem de defans oyuncuları, kağnı kadar ağır olsun? Bu kabul edilemez.

Bir paragraf da Ercan Çapar’ a açmalıyım. Ercan Çapar çok formsuz, çok ağır ve bir o kadar da sinirli. Oyundan alınıncaya kadar takıma zerre kadar faydası olmadı. Takıma faydası olmadığı gibi, arkadaşlarına fırça çekmekten de geri durmadı. Sorarlar adama, sen ne yaptın da arkadaşlarına fırça atıyorsun. Önce sen bütün yetenek ve zekanı oyuna kat sonra arkadaşlarını yaptığı hatalar için eleştir. Ben Ercan’a bunu hiç yakıştıramadım. Çünkü Ercan efsane Amedspor takımındayken beni defalarca sevinçlere boğmuş bir adamdı. Onun Başakşehir ve Bursaspor’a attığı goller hala hafızamın en güzel anlarını temsil ediyor.

Cizrespor’un hücum planı için ne yapmak istediğine dair bir fikir edinemedim. Takım sanki hücum meselesini Allah’a havale etmiş gibi. Hiçbir akli tasarıya rastlamadım.

Her şeyden önce Cizre bu akıldışı defans anlayışından vazgeçmelidir. Tek hat üstünde defansın en gerisini dört kişi ile kontrol etmek mümkün ve doğru olandır. Defansı dört kişi ile öne çıkarıp diğer altı oyuncu ile topun olduğu bölgede kademeli pres yapıldığında, topu hem rakipten kapmak daha kolay hem de topun kapıldığı yerden ani ataklar geliştirmek daha mümkündür.

Savunma ve orta saha oyuncuları arasında savunmadan hücuma geçiş ya da hücumdan savunmaya geçiş planları mutlaka yapılandırılmalıdır.

Cizrespor’un hem direnç merkezi yok hem de oyunu yönlendiren oyun merkezi. Direnç merkezi yoktur çünkü Cizrespor rakibi esasen nerede karşılayacağına karar vermiş değil. Oyun merkezi yoktur çünkü kapılan her top yeniden olgun oyun için dolaşıma nasıl sokulacağı sorusu cevapsızdır.

Henüz ligin ikinci haftası, bu sorunlara çözümler bulmak mümkün. Eğer bu sorunlara kısa sürede çözümler bulunmasa Cizrespor’un işi hakikatten çok zor. Benden söylemesi.