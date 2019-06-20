KUPA - İngiltere ve Japonya bir üst turda

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FIFA Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Japonya son 16 turuna yükseldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvada çarşamba günü D Grubu'nun 3’üncü ve son maçları oynandı.

İngiltere Japonya'yı 2-0 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak lider oldu. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Ellen White kaydetti.

Japonya maçı kaybetmesine rağmen grupta 2’nci olarak adını üst tura yazdırdı.

D grubunun diğer maçında İskoçya ve Arjantin, uzatma dakikalarına kadar çekişme halinde geçen maçta 3-3 berabere kaldılar. Bu sonuçtan sonra Arjantin 2 puan ile grupta 3’üncü olurken İskoçya 1 puanla son sırada yer aldı.

Arjantin en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girip bir üst tura kalmak için E ve F grubu son maçlarının sonuçlarını bekleyecek.