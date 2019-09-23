Real Madrid Benzema’yla güldü

HABER MERKEZİ

Real Madrid, La Liga'nın 5’inci haftasında Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 5’inci haftasında Sevilla ve Real Madrid, Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarı, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Real Madrid, Eden Hazard ve Dani Carvajal ile pozisyonlara girse de sonuca gidemedi.

Ev sahibi ekip de oyunda yeteri kadar üstünlük koyamadı. Real Madrid'in eski çalıştırıcısı olan Sevilla teknik direktörü Julen Lopetegui, Gareth Bale'e kart gösterilmesi için hakeme tepki gösterdi ve bu sebeple sarı kartla cezalandırıldı.

64’üncü dakikada Dani Carvajal'in çizgiden yaptığı ortada Karim Benzema, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve maçın tek golünü kaydederek takımına galibiyeti getirdi.

Bu golle Karim Benzema, 5 maçta 5 gol atmış oldu. Real Madrid, puanını 11'e yükseltirken Sevilla 10 puanla 5’inci sırada kaldı.