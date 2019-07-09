PSG’den flaş Neymar açıklaması: Gidebilir

HABER MERKEZİ

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain’in (PSG) sportif direktörlüğünü yapan Leonardo, Brezilyalı yıldızı iyi bir teklif gelmesi halinde gönderebileceklerini söyledi.

2017'de Barcelona'yla sözleşmesindeki 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Brezilyalı yıldızı kadrosuna katan PSG, bu transferden istediği verimi alamadı. Neymar'ın formasını giydiği iki sezonda Avrupa'da final göremeyen Ligue 1 ekibi, Brezilyalı yıldızın yaşadığı sakatlıklardan da baş ağrısı çekti.

PSG'de mutsuz olduğu söylenen ve Barcelona'ya dönmek istediği iddia edilen Neymar'ın takımın son antrenmanına izinsiz bir şekilde çıkmamış olması kulübün sabrını taşırmışa benziyor.

Leonardo, Le Parisien'e verdiği demeçte "Eğer herkesin işine gelen bir teklif olursa, Neymar PSG'den ayrılabilir. Ama şu güne kadar bize ulaşan bir teklif yok. Tüm bunlar bir günde gerçekleşmez, orası kesin" dedi.

Neymar'ın PSG'den ayrılmak istediğinin aşikar olduğunu ifade eden Leonardo, "Ama futbolda bir gün bir şey söylersiniz, diğer gün başka bir şey. İnanılmaz ama gerçek bu. Kesin olan şey şu ki bizimle hâlâ üç yıl sözleşmesi var" şeklinde konuştu.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, sezon sonunda yaptığı açıklamada Neymar'ın Barça'ya dönmek istediğini fakat PSG'nin onu satacağını düşünmediğini ifade etmişti.