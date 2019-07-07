Messi: Her şey Brezilya için yapıldı

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Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Arjantin'in Şili'yi 2-1 yenerek Copa America üçüncüsü olduğu maçın 37’nci dakikasında Gary Medel ile tartışmasının ardından hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakılan Lionel Messi, maçın ardından düzenlenen madalya seremonisine katılmazken Messi, "Bu turnuvanın tamamen Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim; çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Takımdaki hiç kimse buna mecbur değil. Ben her zaman doğruyu söylerim ve dürüstümdür" dedi.

Söylediklerinin tepki çekmesinin 'umrunda olmadığını' söyleyen yıldız futbolcu sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu yaşananların tümü Brezilya ile ilgili söylediklerim yüzünden yaşandı. Söylediklerim başıma bela oldu. Hakemler çok yanlış kararlar aldılar ve VAR'a bile gitmediler. Her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı."

Arjantin, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi Sergio Agüero ve Paulo Dybala'nın golleriyle 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Copa America 2019 şampiyonu, bu akşam 23.00'da oynanacak Brezilya-Peru karşılaşmasının ardından belli olacak.