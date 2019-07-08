Roma, tarihinin en pahalı kalecisini transfer etti

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Roma, Real Betis'ten Pau Lopez'i, 28 milyon euroya kadrosuna katarken tarihinin en pahalı kaleci transferine imza attı.
İspanya La Liga takımlarından Real Betis, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak transfer ettiği kaleci Pau Lopez’i İtalyan ekibi Roma’ya 28 milyon euroya sattı.
Lopez’in sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.
24 yaşındaki İspanyol file bekçisi, önceki sezon sonunda Espanyol’dan sözleşme bitiminde ayrılmış ve Real Betis’e transfer olmuştu.
Pau Lopez, bu transferle birlikte Roma tarihinin en pahalı kalecisi olacak.
Real Betis forması ile geçen sezon 35 maçta forma giyen Pau Lopez, 10 maçta kalesini golle kapamıştı.
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