Dalkurd kupa maçında coştu

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İsveç İkinci Ligi Superettan’da mücadele eden Kürt takımı Dalkurd, İsveç Kupası ikinci tur maçında FC Gute takımını deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Dün oynanan maçta 16’ncı dakikada Malkolm Moenza’yla 1-0 öne geçen Dalkurd, 18’inci dakikada kalesinde golü gördü: 1-1
27’nci dakikada Ahmed Awad’la bir kez daha öne geçen Dalkurd, ilk yarıyı üstün kapattı: 2-1
FC Gute, 52’nci dakikada skora eşitliği getirdi: 2-2
Bu golden 10 dakika sonra Emil Berger Dalkurd’u 3-2 öne geçiren golü kaydetti.
Maçın bitimine 1 dakika kala Dalkurd skoru 4-2’ye taşıyarak galibiyeti garantiledi.
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